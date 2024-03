Altoparlante Marshall: il prezzo è crollato su Amazon

Progettato dal marchio che ha fatto la storia del rock, Marshall Emberton II è in sconto al prezzo minimo storico. Si tratta dell’altoparlante Bluetooth che unisce prestazioni e design con uno stile vintage che richiama quello degli amplificatori per gli strumenti musicali. Amazon ha dato il via alla sua Festa delle Offerte di Primavera, offrendo agli acquirenti ottime opportunità di risparmio: questa è una di quelle.

Marshall Emberton II: che sconto su Amazon

È resistente all’acqua e alla polvere come testimonia la presenza della certificazione IP67. Offre un’autonomia di oltre 30 ore con una sola ricarica della batteria interna, per un’esperienza di ascolto senza interruzioni. Tra gli altri punti di forza vale la pena segnalare la tecnologia True Stereophonic per ottenere un suono multidirezionale e il supporto alla modalità Stack Mode per connetterne altri e aumentare la potenza di fuoco. Queste le dimensioni: ‎16x 7,6×6,8 centimetri, il peso si attesta a 118 grammi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 37% applicato in automatico, oggi puoi acquistare Marshall Emberton II al prezzo finale di soli 112 euro (invece di 179 euro come da listino), il minimo storico da quando è in vendita. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, immaginiamo andrà a ruba. La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista in un solo giorno, già entro domani per chi effettua subito l’ordine.

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon continuerà fino a lunedì 25 marzo. Puoi scopri gli sconti più convenienti su amazon.it/springdealdays: sono accessibili a tutti, anche senza abbonamento Prime.