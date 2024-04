Cuffie Bluetooth Sony: altissima qualità a un prezzo WOW per poco tempo!

Se siete alla ricerca di cuffie over-ear che uniscano prestazioni di alto livello a un design sofisticato, le Sony WH-1000XM4 sono la scelta perfetta. Grazie alle offerte del giorno di Amazon, potete portarvele a casa al prezzo incredibile di soli 207,99 euro anziché 380 euro. Un risparmio da non perdere, disponibile in due affascinanti colorazioni: Nero e Silver.

Caratteristiche delle Sony WH-1000XM4

Esteticamente raffinate fin nei minimi dettagli, le cuffie presentano un’elegante colorazione nera con inserti dorati che le rende inconfondibili. Dotate della rinomata tecnologia di cancellazione del rumore di Sony, vi offrono un’esperienza di ascolto immersiva e priva di distrazioni esterne. Due sensori integrati lavorano in sincronia per eliminare qualsiasi disturbo in tempo reale, garantendo un suono cristallino in ogni situazione.

La batteria delle Sony WH-1000XM4 vi accompagna per oltre 30 ore di ascolto con una singola carica, con la comodità di una ricarica rapida: appena 10 minuti di carica vi regalano fino a cinque ore di musica. Grazie ai sensori di prossimità e accelerazione, le cuffie riconoscono quando vengono indossate, adattando automaticamente il suono all’ambiente circostante. Con la funzione Speak-to-Chat, la musica si interrompe automaticamente quando si inizia a parlare, consentendo un’interazione fluida con l’ambiente esterno.

