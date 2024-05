Scopri come ottenere 6 mesi di Apple Music gratis (offerta)

Tutte le canzoni e le playlist dell’Eurovision, le ultime uscite discografiche, le hit del momento e tanto altro ancora: trovi tutto in streaming su Apple Music. Forse non lo sai, ma puoi ottenere 6 mesi gratis per l’accesso senza limitazioni al servizio. Qui è dove ti spieghiamo come fare.

Apple Music: ti aspettano 6 mesi di streaming gratis

È piuttosto semplice: ne hanno diritto coloro che effettuano l’acquisto di iPhone, AirPods, HomePod o Beats (consulta l’elenco completo dei modelli idonei nella pagina dedicata). Tutto ciò che bisogna fare è collegare il proprio account Apple ID durante la fase di configutazione e selezionare la voce “Ottieni 6 mesi gratis” all’interno dell’applicazione di Apple Music. Non serve altro.

Tra i punti di forza del servizio ci sono non solo oltre 100 milioni di canzoni e più di 30.000 playlist curate, ma anche il supporto alla tecnologia di audio spaziale per sentirsi al centro dell’esperienza di ascolto, al sistema Dolby Atmos, la funzionalità esclusiva Canta per seguire il testo in tempo reale, il download per la riproduzione offline (perfetto per quando si viaggia) e zero pubblicità per assicurare la totale assenza di interruzioni. Ancora, ci sono tutti i podcast più seguiti, la compatibilità con CarPlay per l’auto e il più vasto catalogo di musica classica al mondo con registrazioni in formato Hi‑Res Lossless fino a 192kHz/24 bit che faranno la gioia degli amanti del genere.

Ecco dunque come ottenere 6 mesi di Apple Music gratis. Al termine del periodo sarà possibile decidere se rinnovare la sottoscrizione oppure se terminarla. Per tutti gli altri dettagli in merito alla promozione e per sapere quali sono i modelli dei dispositivi idonei, così come per conoscere l’elenco completo delle ultime novità discografiche uscite, dai uno sguardo alla pagina dedicata sulla piattaforma.