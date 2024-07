DOPPIO SCONTO (-50%, -20%) sugli auricolari SoundPEATS

Una segnalazione veloce, ma per la quale vale la pena spendere un passaggio su queste pagine, per il doppio sconto che in questo momento interessa gli auricolari wireless di fascia alta SoundPEATS Opera 05, su Amazon. Al -20% applicato in automatico, si aggiunge un ulteriore -50% al momento del check-out. Un’occasione più unica che rara, per allungare le mani su un prodotto che di certo non deluderà le aspettative.

SoundPEATS Opera 05: l’offerta sugli auricolari wireless

La custodia di ricarica assicura un’autonomia complessiva di 33 ore, per un’ascolto senza interruzioni. Ci sono la cancellazione del rumore, il supporto alla codifica LDAC a 24 bit/96 kHz per la fedeltà Hi-Res, i controlli touch laterali per interagire con la riproduzione dei contenuti e il doppio microfono. Inoltre, come riportato nella scheda completa, integrano driver dinamici da 12 mm progettati in modo da assicurare una qualità audio impeccabile in ogni situazione.

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con fattore di forma in-ear, texture premium, ugello realizzato in metallo e pensato per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Nella confezione sono inclusi gli inserti in tre dimensioni (S, M e L), così da adattarsi all’orecchio di ognuno in modo perfetto.

Approfitta del doppio sconto disponibile in questo momento (non sappiamo fino a quando) e acquista gli auricolari wireless SoundPEATS Opera 05 al prezzo minimo storico di 26,99 euro, invece di 89,99 euro come da listino, con un risparmio di ben 63 euro.

La disponibilità è immediata e Amazon garantisce la spedizione con consegna gratuita (per gli abbonati Prime) a domicilio in un solo giorno se effettui l’ordine ora.