Gli auricolari wireless di Super Mario a soli 13€ (sconto 61%)

Prima del sold out che immaginiamo non tarderà a manifestarsi (come il più classico dei nemici che si mettono di mezzo a fine livello), approfitta dell’offerta di Amazon che in questo momento propone gli auricolari wireless di Super Mario al prezzo stracciato di 13 euro. È tutto merito dello sconto del 61% applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali).

Super Mario: Amazon taglia il prezzo degli auricolari wireless

Funzionano grazie alla connettività Bluetooth e, grazie alla custodia di ricarica in dotazione, arrivano a oltre 25 ore di autonomia, per un’esperienza di ascolta dalla qualità elevata e senza interruzioni. La compatibilità è assicurata con tutti i dispositivi: dagli smartphone ai tablet, dai computer ai lettori multimediali, ovviamente senza dimenticare le console. Sulla parte frontale c’è un indicatore LED che mostra la percentuale di energia residua. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda completa.

Sono prodotti da OTL Technologies. Oggi, gli auricolari wireless di Super Mario possono essere tuoi al prezzo stracciato di soli 13 euro, invece di 34,99 euro come da listino. La colorazione è quella blu visibile in queste immagini. Come già anticipato, lo sconto del 61% è applicato in automatico. Non c’è dunque necessità di applicare coupon o di inserire codici promozionali: ti basta metterli nel carrello e completare l’ordine il prima possibile per non perdere l’occasione.

Puoi contare anche sulla vendita e sulla spedizione gestite direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio. Verifica le tempistiche nella descrizione sull’e-commerce: potrebbero andare a ruba. Segnaliamo infine le centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provarli, assegnando un voto medio molto alto, superiore a 4 stelle su 5. Mamma mia!