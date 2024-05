Notebook Windows 11 per lavoro e studio: solo 289€ con il COUPON

ACEMAGIC AX15 in forte sconto su Amazon è la scelta giusta se stai cercando un notebook economico, ma con tutto il necessario per gestire la produttività quotidiana, lo studio, la navigazione online o l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Al prezzo finale di soli 289 euro è un ottimo affare: approfittane attivando il coupon dedicato sull’e-commerce. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Il notebook ACEMAGIC AX15: specifiche e design

L’intera esperienza ruota attorno al display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD incastonato in un design con cornici sottili. Il cuore pulsante è invece costituito dal processore Intel N95 con GPU ‎Intel UHD Graphics affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a un massimo di 2 TB). Trovano poi posto tra le specifiche tecniche anche i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, la webcam con microfono, gli altoparlanti stereo, le porte USB 3.2 Type-A e USB-C, l’uscita video HDMI, il lettore microSD, il jack audio e la batteria con autonomia elevata. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

In questo momento, il notebook ACEMAGIC AX16 può essere tuo al prezzo stracciato di soli 289 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche. Per ottenere lo sconto di 80 euro proposto oggi da Amazon non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

È possibile contare anche sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita, con la consegna a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine ora. In caso di eventuale reso, avrai tempo 14 giorni dalla ricezione per restituirlo e accedere a un rimborso competo.