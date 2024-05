Chromebook, l'affare: questo HP a 209€ è IMPERDIBILE

Perfetto per la scuola e lo studio a casa, HP Chromebook 14a oggi è in sconto a soli 209 euro grazie all’offerta in corso proposta da Amazon. Il notebook è l’ideale anche per chi cerca un modello economico da dedicare alla navigazione o allo streaming dei contenuti multimediali da piattaforme come YouTube, Netflix, Prime Video, RaiPlay e così via.

Cosa offre il portatile HP Chromebook 14a

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS di Google con accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Ecco invece quali sono le specifiche tecniche più importanti in dotazione al portatile: display Full HD da 14 pollici con superficie anti-riflesso, processore quad core Intel Celeron N4120 affiancato dal chip grafico Intel UHD 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam HD con microfono, altoparlanti certificati da Bang & Olufsen, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, batteria con autonomia elevata (oltre 12 ore con una sola ricarica). Per altri dettagli dai uno sguardo alla scheda completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare HP Chromebook 14a, nella colorazione Argento e nella configurazione appena descritta (un’esclusiva di Amazon) al prezzo finale di soli 209 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico. Non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali: è sufficiente metterlo nel carrello per cogliere al volo l’occasione.

Il voto medio assegnato dalle recensioni già pubblicate supera le 4/5 stelle. È venduto e spedito direttamente dall’e-commerce con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine senza perdere tempo.