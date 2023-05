Altro che Metaverso: con Mondly VR impari fino a 30 lingue

Sei stanco dei vecchi metodi noiosi e ripetitivi? Allora non perdere l’occasione di scoprire Mondly VR, l’innovativa esperienza di apprendimento che sta rivoluzionando il mondo delle lingue. Grazie alla realtà virtuale, potrai entrare in un mondo completamente nuovo, circondato da scenari realistici, e fare pratica di conversazione in 30 lingue diverse. Non solo, con il chatbot e le opzioni di riconoscimento vocale avrai un feedback istantaneo sulla tua pronuncia, e potrai imparare più velocemente e divertendoti.

Un’esperienza di apprendimento coinvolgente e immersiva, che ti permetterà di costruire passo dopo passo la fiducia necessaria per parlare fluentemente una lingua straniera. Mondly VR è incluso gratuitamente nel piano a vita, che potrai ottenere per un periodo di tempo limitato con uno sconto esclusivo del 96%.

Dimentica il Metaverso: c’è Mondly VR

Con questa innovativa tecnologia in realtà virtuale, potrai immergerti in un mondo virtuale dove esercitarti in conversazioni reali in ben 30 lingue diverse. Ma non è tutto: grazie al chatbot e alle opzioni di riconoscimento vocale, riceverai un feedback immediato sulla tua pronuncia, aiutandoti a migliorare la tua abilità linguistica in un batter d’occhio.

La cosa migliore di Mondly VR? Potrai fare tutto questo senza dover lasciare la tua casa. Immagina di fare nuove amicizie a Barcellona, fare il check-in in un hotel di Tokyo o ordinare cibo locale in un ristorante tedesco, il tutto direttamente dal tuo divano. Ecco come funziona: indossa un paio di cuffie e un visore e tuffati in un mondo virtuale di scenari realistici. Grazie alla tecnologia di Mondly VR, avrai l’impressione di essere effettivamente in un altro paese, parlando con persone locali e migliorando la tua abilità linguistica in modo naturale.

E la cosa migliore? Acquistando l’accesso a vita a Mondly, potrai accedere anche alle lezioni (standard, s’intende) in ben 41 lingue diverse. Approfitta della promozione primaverile per ottenere un sostanzioso sconto del 96% sul prezzo di listino originale. Ma attenzione: l’offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.