Amazfit Active 2 è lo smartwatch a cui ambire: NFC, GPS, AI e batteria 10gg

Amazfit Active 2 al polso fa la differenza. Uno smartwatch di ultima generazione bello e completo, con un’estetica curata nei particolari e ideale da indossare nel quotidiano. Vedi come ricorda un orologio più classico? È un valore aggiunto perché al polso è poco ingombrante nonostante replichi lo smartphone con la sua potenza. Acquistalo ora che costa appena 106,99 euro su Amazon con lo sconto del 18% in corso e non farne mai a meno.

Completo e bello, Amazfit Active 2 è lo smartwatch da tenere sott’occhio

Amazfit Active 2 è lo smartwatch che al polso fa la differenza durante la tua giornata tipo. Questo prodotto è molto più di un accessorio visto che diventa un assistente sotto tutti i punti di vista: salute, sport e vita quotidiana. Conta che al suo interno ha l’intelligenza artificiale e tanto altro ancora così da avere un dispositivo che si cuce sulle tue esigenze in ogni contesto. Ma prima di scoprire le sue tecnicità un paio di righe vanno dedicate al suo design senza tempo ed elegante. È un vero gioiellino al polso con il cinturino in cuoio nero e la cassa da 44 millimetri. In termini di qualità che dirti oltre che è resistente, robusto e soprattutto impermeabile fino a 5 ATM? Abbinalo sia ad Android che iOS in una sola mossa.

Con un dito scorri all’interno del menù attraverso lo schermo AMOLED ampio, colorato, luminoso e personalizzabile. Accedi a funzioni per la salute grazie al tracciamento preciso sia della frequenza cardiaca che del sonno ma anche a più di 160 modalità di allenamento con mappe gratuite e GPS integrato. La vita quotidiana non viene affatto lasciata da parte grazie ai pagamenti contacless, al controllo vocale così come ai messaggi e notifiche smart che ti tengono sempre aggiornato. E se poi conti che la batteria dura fino a 10 giorni con una sola ricarica, sai già di avere al polso un prodotto esemplare.

A soli 106,99 euro su Amazon, Amazfit Active 2 è lo smartwatch da acquistare subito con lo sconto del 18%.