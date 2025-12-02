 Amazfit Balance 2, design classico ma cuore TECH: uno smartphone 2.0
Amazfit Balance 2 è lo smartwatch che rimpiazza il telefono: prestazioni professionali per sport, salute e vita quotidiana.
Tecnologia
Amazfit Balance 2 non è un semplice smartwatch. Indossarlo al polso vuol dire avere tutto ciò che occorre a portata di mano. Invece di tirare fuori lo smartphone ogni due per tre, con lui hai le risorse a pronta disposizione. Bello, elegante e con una batteria che non finisce mai per rendere anche la ricarica un fatto sporadico. Insomma, è un vero accessorio tecnologico a cui puntare. Con lo sconto del 26% su Amazon, il prezzo crolla e tu lo compri a soli 222,99 euro. Aggiungilo al tuo carrello. 

Disponibile in colorazione nera, Amazfit Balance 2 si connette sia a smartphone Android che iOS. Funziona sempre al suo massimo potenziale e al polso diventa una risorsa da sfruttare nel quotidiano. Nonostante abbia il look di un più classico orologio da polso, questo accessorio è un concentrato di tecnologie e ti assiste nello sport, nel monitorare la salute e nella vita quotidiana. Direttamente sul suo display AMOLED visualizzi le mappe offline, sfrutti il GPS Dual Band e con il Bluetooth effettui chiamate, guardi le notifiche, rispondi alle chat di Whatsapp e registri note vocali. Vedi perché una bomba?

Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5″, Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone

222,99299,90€-26%
I sensori integrati sono di ultima generazione per monitorare il cuore, il sonno ma anche i livelli di saturazione e tanto altro ancora. Scegli una modalità di allenamento tra le 170 incluse per muoverti e registrare ogni dato. Sono inclusi anche sport come il golf con modalità ufficiali HYROX. Ovviamente è realizzato con materiali di prima qualità così non si scalfisce minimamente. È impermeabile fino a 10 ATM per usarlo anche in sport acquatici e non doverlo rimuovere quando ti lavi le mani. Tutto questo non basta? La sua batteria ha una durata di 21 giorni che fa la differenza.

Amazfit Balance 2 è uno smartwatch di ultima generazione. Al polso è una stella e per questo devi approfittare dello sconto del 26% e acquistarlo subito a soli 222,99 euro su Amazon. 

Pubblicato il 2 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
2 dic 2025
