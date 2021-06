Amazfit Band 5: semplice, funzionale e con DOPPIO SCONTO

Amazfit Band 5 torna disponibile su Amazon a soli 29,90€. Il prezzo di listino viene reso favorevole prima da un ribasso del 9% e poi da un coupon esclusivo di 10,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Una smart band degna di sé: Amazfit Band 5

Disponibile in questa colorazione verde, Amazfit Band 5 si presenta semplice e casual. Adatto sia ai polsi femminili che a quelli maschili, questo prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Costituito da un display dalla forma allungata, touch e a colori, il dispositivo è semplice da utilizzare e custodisce al suo interno tutto ciò che è necessario per tenere d'occhio parametri vari.

Dal punto di vista del benessere, ad esempio, sono presenti diversi sensori dedicati al monitoraggio della frequenza cardiaca, della qualità del sonno, del ciclo mestruale e di livelli d'ossigeno nel sangue.

Il lato sportivo vanta delle vere e proprie modalità sportive: in totale sono 11. Inoltre permette di tenere traccia delle calorie bruciate, dei passi effettuati e delle distanze percorse.

Caratteristica interessante di questa band è Amazon Alexa Built In: basta richiamare l'assistente vocale per farle domande e ottenere tutte le informazioni desiderate.

Infine anche la batteria è degna di nota visto che assicura un'autonomia di 15 giorni complessivi. Se impostata la modalità risparmio energetico, la carica può bastare fino a 25 giorni.

I quadranti sono personalizzabili attraverso 45 temi diversi.

Amazfit Band 5 è disponibile su Amazon a soli 29,90€ in colorazione verde. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se hai una sottoscrizione Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effetuate in circa una settimana.

Attiva il coupon per ottenere l'extra sconto, la promozione è valida fino al 6 giugno 2021 e salvo esaurimento scorte.