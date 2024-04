Edge of Eternity per PS5: SUPER sconto del 25% su Amazon

Heryon è un mondo dilaniato dalla guerra, un luogo dove il male si annida nelle ombre e la speranza è un bene raro. Ma in mezzo a tanta disperazione, sorge un eroe destinato a cambiare il corso della storia. In “Edge of Eternity”, vivrai un’epica avventura che ti porterà oltre i confini della tua immaginazione.

Attualmente in super sconto del 25% su Amazon, questo è il momento ideale per farlo tuo al prezzo competitivo di soli 30,00 euro, anziché 39,99 euro.

Edge of Eternity per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Attraverso terre desolate e città devastate, affronterai la minaccia della Corrosione, una malattia che trasforma la vita in orrore. Accompagnato da una bestia coraggiosa e tenera, esplorerai un mondo fantastico, pieno di segreti e pericoli inimmaginabili.

Le battaglie che combatterai saranno epiche, ogni scontro un test della tua determinazione e della tua strategia. Con un sistema di combattimento a turni unico, “Edge of Eternity” ti metterà alla prova, spingendoti al limite mentre affronti nemici sempre più potenti.

Lungo il tuo viaggio, incontrerai personaggi indimenticabili, ognuno con la propria storia e motivazioni. E mentre ti avventuri in terre sconosciute, la colonna sonora magistrale di Yasunori Mitsuda ti accompagnerà, guidandoti attraverso le emozioni travolgenti di Heryon.

Con un sistema di creazione avanzato che ti permette di personalizzare il tuo equipaggiamento e le tue abilità, “Edge of Eternity” offre un’esperienza di gioco senza precedenti. Oltre 50 ore di avventura ti attendono, pronte a rapirti e portarti in un mondo di magia e meraviglia.

Non lasciare che questa incredibile offerta passi inosservata. Acquista subito “Edge of Eternity” per PlayStation 5 con un mega sconto del 25% su su Amazon e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, al prezzo ridicolo di soli 30,00 euro.