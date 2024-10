Credem Link ti regala 200 euro di buoni Amazon, scopri come

Con Credem Link puoi avere un conto corrente online perfetto per la gestione pratica e moderna delle tue finanze: a canone zero, ora è ancora più vantaggioso, perché aprendolo entro il 31 ottobre avrai la possibilità di ricevere fino a 200 euro di buoni Amazon. Vediamo in che modo.

Credem Link: tutti i vantaggi del conto e come avere 200 euro di buoni Amazon

Con Credem Link puoi avere un conto dalla gestione completamente online, senza la spesa di un canone mensile. Avrai anche una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard senza costi per il primo anno oppure scegliere una carta su circuito nazionale Pagobancomat® che non prevede costi di canone.

Non manca il servizio di Internet Banking incluso per gestire tutto sia da PC che tramite l’app Credem Mobile, dandoti in questo senso la massima flessibilità e il controllo delle tue spese. E per non farsi mancare niente, avrai anche un team di consulenti a tua disposizione sia in filiale che online.

Parlando invece della promozione, se apri il conto entro il 31 ottobre utilizzando il codice promozionale PROMO200 potrai ottenere il tuo buono regalo Amazon.it dal valore di 200 euro. Come funziona? È molto semplice.

Per ricevere il premio, infatti, dopo l’apertura del tuo conto online avrai tempo fino al 30 novembre per effettuare acquisti con la tua carta di debito per un importo totale di almeno 1.000 euro oppure accreditare lo stipendio o la pensione sul conto Credem Link. A quel punto, a partire dal 15 gennaio ti verrà recapitato il tuo buono Amazon da 200 euro da spendere come vuoi.

Non perdere quindi l’occasione di avere un conto corrente digitale con tutti i vantaggi che ne conseguono e soprattutto la possibilità di ricevere fino a 200 euro in buoni Amazon.it.