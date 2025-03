Regalati la lavapavimenti e aspirapolvere intelligente con lo sconto del 33%

Si dice che il senso della tecnologia sia quello di semplificare le attività quotidiane: l’aspirapolvere a secco e umido Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ne è la perfetta dimostrazione. Lo è perché con un solo dispositivo puoi aspirare e lavare tutti i pavimenti (pensa a quanto spazio puoi risparmiare in casa) ma anche perché include una serie di tecnologie davvero utili per la vita di tutti i giorni. La puoi trovare in offerta su Amazon con il 33% di sconto e farti (o fare) un ottimo regalo.

3 ragioni per scegliere l’aspirapolvere a secco e umido Tineco FLOOR ONE STRETCH S6

Pulizia completa e versatile

Design innovativo e pratico

Autopulizia avanzata

Pulizia intelligente in tutti i punti della casa

L’aspirapolvere a secco e umido Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 pesa solamente 4,5 kg, il che lo rende facile da trasportare e utilizzare. A renderla ancora più maneggevole è la possibilità di inclinarla fino a 180° così da raggiungere anche i punti sotto i mobili o sotto il divano che con le normali aspirapolveri non puliresti mai.

L’aspetto che forse potrebbe interessarti di più è il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere. Cosa significa? Che quando pulisci per terra non importa se ci sono polvere, briciole o liquidi: Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspira entrambi e poi isola l’acqua sporca dal motore.

Con la tecnologia Flashdry autopulente, invece, in soli 5 minuti l’aspirapolvere a secco e umido Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 si pulisce automaticamente restituendoti subito la spazzola completamente asciutta.

Ideale per chi…

Vuole un dispositivo tutto-in-uno per una pulizia profonda senza fatica

Ha bisogno di un’aspirapolvere maneggevole e adatto anche agli spazi stretti

Desidera una manutenzione minima grazie alla funzione di autopulizia e asciugatura rapida

Tre diverse modalità di pulizia, un serbatoio dell’acqua molto capiente e il supporto con l’app che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell’aspirapolvere rendono questo prodotto davvero indispensabile. Averlo con il 33% di sconto rende l’acquisto ancora più vantaggioso.