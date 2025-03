Octopus Energy: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi, ancora per poco

In un periodo segnato da continui rincari dell’energia, Octopus Energy propone una soluzione chiara e stabile: tariffe luce e gas bloccate per 12 mesi, con energia 100% rinnovabile e senza sorprese in bolletta. L’offerta “Fissa 12M” è pensata per chi desidera maggiore controllo sulla spesa energetica, evitando le fluttuazioni del mercato e potendo contare su un servizio affidabile.

Attivare la promozione è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Octopus, seguire la procedura guidata e inserire i dati richiesti. L’attivazione è completamente digitale e non comporta alcuna interruzione della fornitura: il passaggio avviene in automatico e senza interventi tecnici. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include la promozione, che, è bene sottolinearlo, terminerà domani lunedì 31 marzo.

Perché scegliere Octopus Energy

Ecco cosa mette a disposizione l’offerta “Fissa 12M” di Octopus Energy:

Materia prima Luce : 0,1397 €/kWh , commercializzazione 96 €/anno;

, commercializzazione 96 €/anno; Materia prima Gas: 0,513 €/Smc, commercializzazione 96 €/anno.

Octopus è tra i fornitori più apprezzati nel mercato libero per trasparenza, sostenibilità e qualità dell’assistenza. L’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, ed è inclusa una gestione 100% digitale, con bollette chiare e senza costi nascosti. In più, non sono previsti depositi cauzionali o spese di attivazione.

Un altro punto di forza è il servizio clienti, già premiato a livello europeo per l’efficienza e la disponibilità: gli utenti possono contare su supporto reale, non automatizzato, sia in fase di attivazione che nella gestione ordinaria.

L’offerta “Fissa 12M” è disponibile fino al 31 marzo, e può essere sottoscritta anche da chi proviene da altri operatori. Se cerchi una fornitura luce e gas semplice, sostenibile e a prezzo fisso per un anno, questa è una delle opzioni più interessanti disponibili.

Per tutti i dettagli e per procedere con l’attivazione, visita il sito di Octopus Energy.