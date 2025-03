Logitech MX è il mouse che salva dal mal di polso (funziona davvero)

Un mouse che ti permette di stare ore e ore al computer senza lamentarti dei dolori e delle scosse elettriche ai polsi e alle articolazioni. Se sei in smart working o ricopri un lavoro che, effettivamente, richiede diverse ore davanti a uno schermo sai già di cosa parlo. Per tale motivo il Logitech MX è il mouse di cui non fare a meno e che con il suo design verticale ed ergonomico ti permette di tirare un sospiro di sollievo. Senza fili, ottimo e con tasti personalizzabili. Lo acquisti a soli 64,99€ con uno sconto del 48% su Amazon, tutto merito della festa delle Offerte di Primavera, collegati e aggiungilo al carrello.

Logitech MX, il mouse sia verticale che ergonomico

È semplice e facile utilizzare il mouse Logitech MX. Una volta che ci prendi la mano, in tutti i sensi, non puoi farne più a meno. Il suo design che si sviluppa in verticale, infatti, rispetta la posizione fisiologica del polso ed evita che a lungo andare possano svilupparsi problematiche. L’ergonomia è il suo punto forte ma non è l’unico dal momento che elimina anche tutti i cavi dalla scrivania. Si collega ai tuoi dispositivi sfruttando sia il Bluetooth che il micro ricevitore USB per non creare intoppi. Ovviamente è compatibile con sistemi Windows così come MacOS e altri ancora.

Hai a disposizione 4 pulsanti in totale e un tracciatore che rileva ogni movimento, anche il più minuscolo. Con DPI regolabili fino a un massimo di 4k punti, la fluidità è di casa. Altro suo punto a favore è l’autonomia che viene garantita per ben 4 mesi prima che tu debba ricaricarlo. Quest’ultima avviene in modo rapido e facile con il cavo USB C che ti viene fornito in confezione.

Ad appena 64,99€ su Amazon, il Logitech MX è il mouse di cui non fare a meno. Se sei interessato apri la pagina e aggiungilo al carrello con sconto del 48%.