Amazfit GTR, smartwatch a prezzo BOMBA: in marcia!

Balza all'occhio come un orologio classico, di un'eleganza senza tempo fatta di linee del tutto tradizionali, ma basteranno pochi passi per capire di che pasta sia fatto. Si tratta dello smartwatch Amazfit GTR (47mm, da uomo), un dispositivo che si rivela fin dai primi minuti come un compagno fedele della quotidianità grazie alla semplicità di utilizzo e all'immediatezza nell'uso. Eccolo:

Lo sconto nascosto disponibile in queste ore su Amazon è un vero e proprio pizzicotto per quanti hanno notato questo modello durante le settimane natalizie: sebbene lo sconto apparente sia pari al 31% (da 129,99 a 89,99 euro), in realtà è disponibile in pagina uno ribasso ulteriore del 22% attraverso il semplice click per l'applicazione del coupon.

Il prezzo finale scende così a soli 70,19 euro, ossia addirittura al di sotto – e non di poco – rispetto al prezzo raggiunto durante lo scorso Black Friday. Il modello in esame è quello con cassa in acciaio inossidabile, ma sono a disposizione anche due ulteriori modelli:

lega di alluminio a 98,42 euro + coupon 18% = 80,70 euro

lega di titanio a 99,9 euro

L'Amazfit GTR è uno smartwatch con GPS, contapassi, batteria fino a 24 giorni e ampio quadrante da 1,39 pollici. Il modello ha impermeabilità a 5 ATM e l'interfaccia dello schermo AMOLED è facilmente personalizzabile tramite l'app dedicata per smartphone.

Traccia 12 diversi sport: corsa all'aperto, camminata, ciclismo all'aperto, ellittica, nuoto in piscina, alpinismo, trail running, sci ed esercizio sportivo Smartwatch, con il sensore ottico biologico BioTrackerTM PPG e un'offerta di algoritmi unica monitoraggio della frequenza cardiaca su larga scala molto avanzato.

Se stai per iniziare gli allenamenti invernali per smaltire la pausa, o se dedicherai all'attività fisica le ore di tempo libero per evitare di immischiarti in assembramenti, l'opzione è quella giusta. Con te non avrai soltanto un tracker, ma anche un orologio intelligente e tutte le notifiche di cui hai bisogno al polso (WhatsApp, email, Facebook o quant'altro). In marcia!