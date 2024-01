Amazon Alexa con Schermo CROLLA del 37%!

Grazie allo schermo, potrai sfruttare Echo Show 5 come cornice digitale per visualizzare le tue foto preferite, personalizzando l’esperienza di visualizzazione. I membri Prime possono beneficiare di uno spazio di archiviazione illimitato su Amazon Photos per le proprie immagini. Questo dispositivo, offre inoltre un’esperienza audio migliorata, caratterizzata da voci nitide e bassi profondi, rendendolo l’ideale compagno per godersi musica, podcast, audiolibri o programmi preferiti.

Ovviamente potrai anche controllare i dispositivi domestici smart attraverso comandi vocali. Puoi regolare le luci, il termostato o gestire il tuo aspirapolvere robot con estrema facilità. Grazie alla videocamera integrata, Echo Show 5 diventa una telecamera di sorveglianza quando sei fuori. Potrai infatti monitorare i tuoi bambini, gli animali domestici o verificare chi è alla porta direttamente dal tuo dispositivo.

Inoltre, è possibile effettuare videochiamate con amici e familiari collegandoti ad altri dispositivi Echo o utilizzando l’app Alexa. Puoi anche trasmetter annunci su tutti i dispositivi Echo compatibili nella tua abitazione. Alexa e i dispositivi Echo si distinguono per la loro attenzione alla privacy. Hai il controllo totale, potendo attivare o disattivare microfoni e telecamera in qualsiasi momento, e hai la possibilità di eliminare le registrazioni vocali a tua discrezione. La configurazione, poi, è un gioco da ragazzi: basta collegarlo alla corrente, connetterlo a internet e seguire le chiare istruzioni di Alexa per iniziare a godere di tutte le sue funzionalità.

Inizia a trasformare la tua abitazione in una casa smart con Echo Show 5. Fallo tuo a soli 69,00€ grazie allo sconto esclusivo!