Sconti ARDENTI su Amazon: 10 prodotti da non perdere questo weekend

Su Amazon il weekend significa sconti a gogo. Non sappiamo il perché ma sicuramente non ci lamentiamo, non quando abbiamo la possibilità di acquistare prodotti di ogni genere a prezzi ottimi. Elettronica, oggetti di utilizzo quotidiano e brand famosi e rinomati.

Se stai pensando di fare un acquisto, beh, aspetta il sabato e la domenica che Amazon tira fuori i super sconti praticamente sempre! Scegli i tuoi prodotti preferiti, io ti consiglio 10 pezzi imperdibili questa settimana.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazon: 10 prodotti da non perdere questo weekend

Partiamo subito in modo elettrico con questa racchetta perfetta per dire addio a zanzare e mosche. In questa stagione diventa inevitabile: è sicura e facile da usare oltre che ricaricabile. Tua a soli 14,44€ con sconto del 15%.

Sempre in tema esterno e natura, ho da proporti questa tenda da campeggio stracomoda. È così grande che ci entrano 3 persone al suo interno, realizzata con materiali ottimi e compatta una volta richiusa. Tua a soli 169,90€ con sconto del 23%.

Per non annoiarti neanche un secondo quando sei fuori o in casa, aggiungi una cassa Bluetooth ai tuoi gadget ed il gioco è fatto. Acquistarne una qualunque? No grazie quando hai questo modello di SONY compatto e portatile a disposizione. Audio superbo, 12 ore di autonomia. Diventa tua con 99,99€ con sconto del 28%.

Passiamo poi alla cucina con una friggitrice ad aria firmata Ariete che è ideale per cucinare con una sola infornata. Display LED, programmi preimpostati e cestello da 5,5L. Falla tua con 71,99€ e sconto del 28%.

Impossibile da ignorare il bellissimo Lenovo Tab M11. Cerchi un tablet performante da usare per lavoro, svago e studio? Ecco il modello ideale con penna inclusa venduto in esclusiva su Amazon. In offerta a 205€ con sconto del 20%.

Impossibile non citarne le cuffie Over Ear che hanno fatto innamorare migliaia di utenti, basta leggere le recensioni. Comode, senza fili e da usare per 60 ore di fila. Acquistale a 15,19€ con sconto 20%.

Merita una citazione anche il famosissimo Philips OneBlade in versione Pro 360 con kit al completo. Barba e peli li gestisci in una passata con questo prodottino unico. Tuo a soli 74,99€ con sconto del 32%.

Parlando di tecnologia ti ricordo che trovi in offerta il Fitbit Versa 4 con GPS incluso, uno smartwatch dedicato allo sport ma che non trascura le altre funzioni. Disponibile a soli 149€ con sconto del 35%.

Rimanendo in tema tecnologico, un acquisto che per questa estate e periodo di vacanze fuori casa è un po’ obbligatorio. La perfetta telecamera WiFi da interno di TP Link con funzioni avanzate e vista a 360°. Falla tua con 36,99€ con sconto 26%.

Un’offerta finale di cui non fare mai a meno: Swiffer Duster, 48 piumini con tecnologia magnetica per dire addio alla polvere. Falli tuoi a 21,99€ con 41% di sconto.