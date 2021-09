Amazon, anche i test sierologici sono in sconto

Anche i test sierologici iniziano a essere disponibili in quantità, peraltro con la pressione di nuovi tipi di test in arrivo a mettere ulteriore pressione. La dimostrazione è su Amazon, dove i test PrimaCovid (dei quali avevamo già parlato a suo tempo) vedono il prezzo cadere del 28% per assestarsi a poco più di 10 euro ad unità.

Il funzionamento è semplice: una piccola puntura sulla punta del dito, il prelievo di una goccia di sangue, quindi la distribuzione sul tester e l'attesa del risultato. Con una precauzione fondamentale: il test non rileva un'attuale infezione (per sapere se si è positivi o meno servirebbe come minimo un tampone), ma esclusivamente la presenza di anticorpi IGG e IGM. Qualcosa che possa dirti, insomma, se hai già contratto il Covid in passato o meno. Può rispondere dunque in modo mirato a questo quesito: ho già fatto il Covid?

Avere consapevolezza di cosa significhino questi test è fondamentale, così come è importante non dimenticare che le diagnosi vanno fatte esclusivamente da personale medico. Tuttavia può essere una curiosità da affrontare, a prescindere che si sia vaccinati o meno: si è già fatto il Covid? Parte della popolazione lo ha contratto senza neppure saperlo e questo test può dare una risposta. Bastano una decina di euro.