Black Friday e Cyber Monday: i più venduti su Amazon

La lunga settimana del Black Friday si sta per concludere: ancora poche ore per approfittare delle tante offerte in quest'ultimo scorcio di Cyber Monday. Nel frattempo, Amazon tira le somme e rende noto quali sono stati i prodotti più venduti sull'e-commerce.

Cosa abbiamo comprato in questo Black Friday/Cyber Monday

C'è della tecnologia, ma non solo, anche articoli per l'igiene personale e la cura della casa, oltre ad alcune immancabili hit come le pastiglie per la lavastoviglie e le capsule del caffè. Gli indecisi hanno ancora tempo fino a mezzanotte per approfittare degli sconti migliori, eccone alcuni tra quelli che sono andati a ruba.

