Amazon: cinque consigli per acquisti sicuri

Le truffe sono una piaga quotidiana, ma durante la settimana del Black Friday aumentano in maniera esponenziale. Amazon offre diversi strumenti per proteggere i clienti, tra cui l’autenticazione in due fattori e la possibilità di segnalare comunicazioni sospette. L’azienda di Seattle vuole aiutare gli utenti nell’individuazione di queste attività illecite tramite cinque utili consigli.

Come scoprire le truffe e proteggere l’account

Le truffe più frequenti sono quelle effettuate via email da cybercriminali che usano illecitamente il marchio Amazon. L’ignara vittima riceve un avviso relativo alla sospensione o blocco dell’account, se non verranno fornite alcune informazioni. Nel messaggio è presente un link per “aggiornare l’account”. In realtà viene aperta una pagina di phishing che permette di rubare le credenziali di login o i dati di pagamento.

Un altro tipo di truffa prevede l’invio di un’email relativa ad un acquisto non autorizzato. L’utente deve urgentemente confermare o annullare l’acquisto, inserendo alcuni dati, inclusi quelli di pagamento. In alcuni casi è presente un allegato contenente malware.

Amazon fornisce cinque consigli per individuare le truffe e proteggere l’account: