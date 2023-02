Amazon è interessata all'acquisizione di MX Player

Sebbene già ad oggi riesca a riscuotere gran successo con Prime Video, in un futuro non molto lontano Amazon potrebbe mettere a segno l’acquisizione di MX Player con l’obiettivo di crescere ancora di più nel settore dello streaming video.

Amazon: 500 milioni di dollari per MX Player

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, l’azienda capitanata da Jeff Bezos sarebbe in fase di trattativa con Mx Player, uno dei servizi di video streaming più importanti nel mercato indiano, di proprietà di di Times Internet che ne ha acquisito la maggioranza nel 2018 per 140 milioni di dollari, il quale può contare ben oltre 300 milioni di iscritti.

Con una valutazione attuale di 500 milioni di dollari, il colosso del commercio elettronico avrebbe quindi intenzione di prendere il controllo di MX Player, al fine di rafforzare maggiormente la sua presenza nel sub-continente asiatico, ovvero uno dei mercati più importanti al mondo e con il maggiore potenziale.

Va altresì tenuto conto del fatto che MX Player è una vera e propria piattaforma di contenuti video in streaming on demand, per cui consente di visualizzare direttamente i canali TV via cavo indiani, senza costi aggiuntivi.

Interpellato in merito allo scenario designato, Karan Bedi , il CEO di MX Player, si è rifiutato di rilasciare dei commenti.

Inoltre, pare che anche il gruppo Zee-Sony abbia avanzato una proposta, ma la cifra non è chiara e nulla è stato ancora definito. In tutti i casi, la chiusura è prevista nei prossimi mesi.

