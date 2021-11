Echo e Alexa: su Amazon il Black Friday è già iniziato

L'appuntamento con il Black Friday rimane fissato per il 26 novembre, ma Amazon sembra aver deciso di portarsi avanti, proponendo fin da ora forti sconti sulla propria gamma di dispositivi Echo. Un esempio? Lo speaker intelligente Dot di terza generazione a soli 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Forti sconti sui dispositivi Amazon Echo con Alexa

Che tu sia alla ricerca di uno smart speaker, di uno smart display o di una presa intelligente, da mettere nella tua casa oppure da far trovare a qualcuno sotto l'albero nelle festività, questa è l'occasione giusta per acquistarlo risparmiando. Alla base di tutti i dispositivi c'è l'assistente virtuale Alexa con pieno supporto ai comandi vocali per riprodurre musica, foto, video e controllare i dispositivi della smart home. Ecco le occasioni di oggi:

Su Amazon, il Black Friday è già iniziato: per rendersene conto è sufficiente dare uno sguardo alla pagina dedicata alle offerte, che raccoglie forti sconti per ogni categoria. Buon fine settimana di shopping!