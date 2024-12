Amazon Echo Spot: la sveglia smart in offerta per Natale (anche a rate)

Tra le ultime idee regalo per Natale ti suggeriamo, perché no, la sveglia intelligente Amazon Echo Spot: con audio di qualità e Alexa integrata può essere tua a soli 59,99 euro invece di 94,99. Inoltre, al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate per alleggerire la spesa immediata.

Amazon Echo Spot è una sveglia davvero intelligente

Amazon Echo Spot si presenta, in questa versione, un elegante design in bianco con schermo personalizzabile da adattare al tuo comodino o all’angolo che preferisci della tua casa. Puoi scegliere lo stile e il colore dell’orologio per trovare quello che più si addice alla tua personalità.

Resterai sorpreso dal suono potente, ricco e ben bilanciato di questo dispositivo, dato che non è solo una sveglia ma ti permetterà anche di scegliere la tua musica preferita dai servizi di streaming più popolari, come Spotify o Amazon Music, gestendo il tutto attraverso il touchscreen dello schermo.

Naturalmente, parlando della funzione primaria di una sveglia hai la possibilità di studiare delle routine personalizzate per il tuo risveglio: ad esempio, decidere di svegliarti dolcemente con la musica che vuoi tu e luci soffuse (se hai delle lampadine smart in casa). Inoltre, hai diverse funzioni come promemoria, controllo delle previsioni del tempo e ultime notizie tutto a portata di…voce.

Amazon Echo Spot è una sveglia, ma anche il tuo assistente personale per il risveglio e per tutta la giornata. Acquistalo adesso con questo sconto: è tua a soli 59,99 euro invece di 94,99.