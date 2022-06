Il nuovo tablet Fire 7 (2022) è arrivato su Amazon

La nuova generazione del tablet Fire 7 è disponibile a partire da oggi in Italia, in vendita su Amazon. La versione 2022 è stata progettata per offrire un’esperienza di qualità sul fronte dell’intrattenimento multimediale: per riprodurre contenuti in streaming, per giocare, per navigare e per comunicare. Le dimensioni compatte lo rendono particolarmente adatto alla mobilità.

Fire 7 (2022): ecco il nuovo tablet di Amazon

A livello di specifiche tecniche integra un display da 7 pollici, un processore quad core da 2 GHz che aumenta le prestazioni del 30% rispetto al predecessore, una RAM raddoppiata, 16 o 32 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati e un’autonomia fino a dieci ore con una sola ricarica della batteria. Completano la dotazione la porta USB-C, i moduli WiFi e Bluetooth 5.0 LE, le fotocamere da 2 megapixel posizionate frontalmente e sulla parte posteriore, lo slot per la lettura di schede microSD e il jack audio da 3,5 mm. Il tutto racchiuso all’interno di una scocca resistente agli schizzi d’acqua e alle cadute.

Lato software, la piattaforma è basata su Android, con compatibilità garantita per tutte le applicazioni più note: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Zoom e molte altre ancora. Le dimensioni sono 180,68×117,59×9,67 mm, il peso si attesta a 282 g.

Sono queste le quattro versioni proposte, tutti disponibili da oggi in Italia con spedizione immediata e gratuita:

Non mancano nemmeno le custodie, vendute separatamente nelle colorazioni blu, nero e rosa. Utili per proteggere lo schermo, sono realizzate in tessuto di qualità elevata, con interno in microfibra.

Per tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche che contraddistinguono i modelli e delle funzionalità incluse è possibile dare uno sguardo alla scheda del prodotto.

