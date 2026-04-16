Su Amazon Haul c'è un'etichettatrice Bluetooth a soli 14,99 euro

Fai ordine in casa, in ufficio e non solo con l’etichettatrice termica Bluetooth che oggi trovi al prezzo di soli 14,99 euro su Amazon Haul. Le sue dimensioni compatte la rendono tascabile e comoda da portare ovunque, crea etichette in alta definizione (203 dpi) e la batteria interna può essere ricaricata rapidamente con qualsiasi cavo USB-C, anche quello del telefono.

Che affare questa etichettatrice termica Bluetooth

È incluso un rotolo preinstallato, così da poter iniziare subito a usarla non appena estratta dalla confezione. Un altro vantaggio che vale la pena segnalare è quello relativo alla tecnologia impiegata, senza inchiostro così da non macchiare e da non costringere a cambiare cartucce. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda del prodotto.

Si collega agli smartphone Android e iOS grazie all’app gratuita in dotazione, attraverso cui personalizzare ogni aspetto dell’etichetta da stampare: ci sono centinaia di bordi e font diversi tra i quali scegliere oltre 1.300 simboli e icone, senza dimenticare la possibilità di creare codici QR e a barre.

Al prezzo di soli 14,99 euro è un affare da cogliere al volo. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, potrebbe andare sold out in fretta. Le recensioni pubblicate dai clienti su Amazon Haul promuovono l’articolo con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle. La vendita è gestita direttamente dall’e-commerce con la consegna a casa tua.

Le etichette create con questa stampante termica portatile e Bluetooth sono adesive e c’è la taglierina incorporata, dunque non ti serviranno le forbici. In pochi secondi saranno pronte e le potrai applicare alle scatole da sistemare sui ripieni, ai barattoli con gli alimenti, agli schedari per i documenti, ai prodotti da mettere in vendita, ai quaderni, ai libri, ai vasi e molto altro ancora.