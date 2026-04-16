 Su Amazon Haul c'è un'etichettatrice Bluetooth a soli 14,99 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Su Amazon Haul c'è un'etichettatrice Bluetooth a soli 14,99 euro

Le personalizzi con lo smartphone e le stampi in un attimo: crea le tue etichette personalizzate, grazie al Bluetooth non servono cavi.
Su Amazon Haul c'è un'etichettatrice Bluetooth a soli 14,99 euro
Tecnologia
Le personalizzi con lo smartphone e le stampi in un attimo: crea le tue etichette personalizzate, grazie al Bluetooth non servono cavi.

Fai ordine in casa, in ufficio e non solo con l’etichettatrice termica Bluetooth che oggi trovi al prezzo di soli 14,99 euro su Amazon Haul. Le sue dimensioni compatte la rendono tascabile e comoda da portare ovunque, crea etichette in alta definizione (203 dpi) e la batteria interna può essere ricaricata rapidamente con qualsiasi cavo USB-C, anche quello del telefono.

Compra l’etichettatrice Bt a 14,99 euro

Che affare questa etichettatrice termica Bluetooth

È incluso un rotolo preinstallato, così da poter iniziare subito a usarla non appena estratta dalla confezione. Un altro vantaggio che vale la pena segnalare è quello relativo alla tecnologia impiegata, senza inchiostro così da non macchiare e da non costringere a cambiare cartucce. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda del prodotto.

Le caratteristiche dell'etichettatrice Bluetooth

Si collega agli smartphone Android e iOS grazie all’app gratuita in dotazione, attraverso cui personalizzare ogni aspetto dell’etichetta da stampare: ci sono centinaia di bordi e font diversi tra i quali scegliere oltre 1.300 simboli e icone, senza dimenticare la possibilità di creare codici QR e a barre.

Le etichette stampate possono essere personalizzate via app

Al prezzo di soli 14,99 euro è un affare da cogliere al volo. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, potrebbe andare sold out in fretta. Le recensioni pubblicate dai clienti su Amazon Haul promuovono l’articolo con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle. La vendita è gestita direttamente dall’e-commerce con la consegna a casa tua.

VCKHRRY Etichettatrice Termica Bluetooth Portatile Stampante per Etichette Adesive Senza Inchiostro, con 1 Rotolo Incluso, Compatibile con iOS/Android, per Casa, Cucina, Scuola, Ufficio,

VCKHRRY Etichettatrice Termica Bluetooth Portatile Stampante per Etichette Adesive Senza Inchiostro, con 1 Rotolo Incluso, Compatibile con iOS/Android, per Casa, Cucina, Scuola, Ufficio,

14,99
Vedi l’offerta

Le etichette create con questa stampante termica portatile e Bluetooth sono adesive e c’è la taglierina incorporata, dunque non ti serviranno le forbici. In pochi secondi saranno pronte e le potrai applicare alle scatole da sistemare sui ripieni, ai barattoli con gli alimenti, agli schedari per i documenti, ai prodotti da mettere in vendita, ai quaderni, ai libri, ai vasi e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple Watch SE 3 a soli 239€, anche tasso zero su Amazon

Apple Watch SE 3 a soli 239€, anche tasso zero su Amazon
Splendida Smart TV Samsung 4K 43

Splendida Smart TV Samsung 4K 43" a soli 260€: ultimi pezzi su eBay
Minimo storico su Amazon per il Google Pixel 10, offerta da non perdere

Minimo storico su Amazon per il Google Pixel 10, offerta da non perdere
Samsung Galaxy Buds4 Pro: auricolari wireless meravigliosi al minimo storico

Samsung Galaxy Buds4 Pro: auricolari wireless meravigliosi al minimo storico
Apple Watch SE 3 a soli 239€, anche tasso zero su Amazon

Apple Watch SE 3 a soli 239€, anche tasso zero su Amazon
Splendida Smart TV Samsung 4K 43

Splendida Smart TV Samsung 4K 43" a soli 260€: ultimi pezzi su eBay
Minimo storico su Amazon per il Google Pixel 10, offerta da non perdere

Minimo storico su Amazon per il Google Pixel 10, offerta da non perdere
Samsung Galaxy Buds4 Pro: auricolari wireless meravigliosi al minimo storico

Samsung Galaxy Buds4 Pro: auricolari wireless meravigliosi al minimo storico
Davide Tommasi
Pubblicato il
16 apr 2026
Link copiato negli appunti