Amazon Haul si illumina con questa striscia LED RGBW a 11,99€

Per rendere l’atmosfera della casa più calda, originale e accogliente basta una spesa di soli 11,99 euro. È il prezzo della Smart LED Neon Light del marchio MeRGBW, la striscia LED RGBW che trovi in questo momento su Amazon Haul (fino a esaurimento scorte). È multicolore e completamente personalizzabile, alimentata tramite un connettore USB, così da non dover per forza di cose occupare una presa a muro.

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Integra un chip dedicato che le permette di collegarsi allo smartphone, in modo da configurarne il funzionamento in ogni aspetto, decidendo la tonalità di ogni singola sezione oppure scegliendo tra le 27 modalità preimpostate. È anche possibile programmarne via app l’accensione o lo spegnimento, decidere l’intensità della luce emessa e animarla durante la riproduzione della musica. La struttura consente inoltre di piegarla a piacimento per farle la forma desiderata e a un’estremità è presente un controller con i comandi di base. Scopri di più nella scheda dedicata.

Al prezzo di soli 11,99 euro è un affare da cogliere al volo, per personalizzare l’atmosfera della propria casa con una spesa contenuta. L’offerta riguarda la versione da 1 metro di lunghezza e multicolore. Acquistane diverse da abbinare per un effetto ancora più spettacolare.

A soli 11,99 euro è un’occasioen da cogliere al volo

La vendita è gestita da Amazon e la consegna è prevista entro pochi giorni direttamente a casa. C’è anche la spedizione gratuita se nell’ordine inclusi altri articoli per arrivare a un importo di almeno 15 euro.

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