 Amazon Haul si illumina con questa striscia LED RGBW a 11,99€
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Amazon Haul si illumina con questa striscia LED RGBW a 11,99€

Un prezzo davvero stracciato per rendere unica l'atmosfera di casa tua: non lasciarti sfuggire questa striscia LED RGBW su Amazon Haul.
Amazon Haul si illumina con questa striscia LED RGBW a 11,99€
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Un prezzo davvero stracciato per rendere unica l'atmosfera di casa tua: non lasciarti sfuggire questa striscia LED RGBW su Amazon Haul.

Per rendere l’atmosfera della casa più calda, originale e accogliente basta una spesa di soli 11,99 euro. È il prezzo della Smart LED Neon Light del marchio MeRGBW, la striscia LED RGBW che trovi in questo momento su Amazon Haul (fino a esaurimento scorte). È multicolore e completamente personalizzabile, alimentata tramite un connettore USB, così da non dover per forza di cose occupare una presa a muro.

Compra la striscia LED multicolore

Non perdere questa striscia LED RGBW su Haul

Integra un chip dedicato che le permette di collegarsi allo smartphone, in modo da configurarne il funzionamento in ogni aspetto, decidendo la tonalità di ogni singola sezione oppure scegliendo tra le 27 modalità preimpostate. È anche possibile programmarne via app l’accensione o lo spegnimento, decidere l’intensità della luce emessa e animarla durante la riproduzione della musica. La struttura consente inoltre di piegarla a piacimento per farle la forma desiderata e a un’estremità è presente un controller con i comandi di base. Scopri di più nella scheda dedicata.

La striscia LED di MeRGBW-Home si può configurare e personalizzare via app

Al prezzo di soli 11,99 euro è un affare da cogliere al volo, per personalizzare l’atmosfera della propria casa con una spesa contenuta. L’offerta riguarda la versione da 1 metro di lunghezza e multicolore. Acquistane diverse da abbinare per un effetto ancora più spettacolare.

La striscia LED di MeRGBW-Home si può configurare e personalizzare via app

A soli 11,99 euro è un’occasioen da cogliere al volo

La vendita è gestita da Amazon e la consegna è prevista entro pochi giorni direttamente a casa. C’è anche la spedizione gratuita se nell’ordine inclusi altri articoli per arrivare a un importo di almeno 15 euro.

MeRGBW-Home Neon LED Striscia 1 Metro,RGB Striscia LED Controllo Intelligente dell'App, DIY, Sync Musica, Cambiamento di Colore con Controllo Vocale, Luci LED Camera da Letto, Bar, Festa

MeRGBW-Home Neon LED Striscia 1 Metro,RGB Striscia LED Controllo Intelligente dell’App, DIY, Sync Musica, Cambiamento di Colore con Controllo Vocale, Luci LED Camera da Letto, Bar, Festa

11,99
Vedi l’offerta

Fai un salto su Haul: trovi un catalogo di articoli anche con prezzi inferiori a 1 euro divisi in categorie come Abbigliamento, Casa, Elettronica, Bellezza, Cucina, Fai da te, Accessori, Ufficio e Sport. L’affare che stai cercando ti aspetta sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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