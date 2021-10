Amazon, i numeri della lotta alla contraffazione

Se c'è un ambito nel quale Amazon ha operato importanti evoluzioni in passato per distinguere le proprie attività rispetto a marketplace rivali, è nella lotta alla contraffazione. Una battaglia senza fine, ovviamente, perché la vetrina Amazon fa inevitabilmente gola a chiunque, ma è nell'interesse di brand e clienti l'approdo ad un sistema di vendite che salvaguardi la qualità della merce. I numeri di questa lotta sono sempre più importanti e nelle ultime ore da Amazon è arrivato un aggiornamento proprio in tal senso:

Solo nel 2020 abbiamo investito più di 700 milioni di dollari (600 milioni di euro) nel mondo, e abbiamo dedicato oltre 10.000 dipendenti esclusivamente alle attività di contrasto di frodi, contraffazione e abusi. Facendo affidamento su una combinazione di capacità avanzate di machine learning ed esperti investigatori, abbiamo creato solidi meccanismi di controllo proattivo per proteggere il nostro store dai malintenzionati e dai prodotti illegali. Abbiamo inoltre sviluppato strumenti potenti per la protezione dei marchi, i più avanzati nel settore – fra cui il cosiddetto “Brand Registry”, Project Zero e Transparency – per lavorare insieme ai brand e garantire che nel nostro store siano in vendita solo prodotti autentici.

Il risultato, spiega Amazon, è che meno dello 0,01% dei prodotti venduti ha generato una qualche forma di lamentela da parte dell'acquirente in relazione a possibili casi di contraffazione.

Amazon: collaborazione contro la contraffazione

Un risultato eclatante, insomma, frutto dell'affinamento dei controlli e delle segnalazioni degli utenti. Ma è la stessa Amazon a chiarire che la strada sia ancora lunga: la creazione della “Counterfeit Crimes Unit” (CCU) risale al 2020 ed ha già sortito importanti risultati:

ha fornito prove e segnalato oltre 250 contraffattori, che sono stati sottoposti successivamente a indagini penali nell’Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Cina;

ha intentato cause civili nei confronti di 64 contraffattori;

ha fermato contraffattori di tutto il mondo e ne ha disarticolato le reti di distribuzione, attraverso azioni legali civili, azioni di contrasto congiunte e sequestri in tutto il mondo, anche contro fornitori, operatori logistici, influencer dei social media, operatori che rilasciano fatture false, ladri di identità e creatori di siti web falsi;

ha stretto collaborazioni con un ampio ventaglio di brand, tra i quali Valentino, Salvatore Ferragamo e GoPro, per perseguire i contraffattori.

La collaborazione con le autorità internazionali farà il resto, ma Amazon chiama a raccolta in tal senso l'intero settore: poter mettere a fattor comune le informazioni di tutti potrebbe spingere il malaffare in un angolo, aumentando l'affidabilità complessiva delle vendite online a vantaggio dell'intera categoria.

Amazon invoca dunque una ampia e trasversale collaborazione: