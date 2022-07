Amazon: indagine per pratiche anticoncorrenziali

La Competition and Markets Authority (CMA) ha avviato un’indagine su possibili pratiche anticoncorrenziali di Amazon nella vendita dei prodotti e nella raccolta di dati dei venditori di terze parti. Si tratta dell’analoga indagine avviata dalla Commissione europea a fine 2020, i cui risultati non saranno validi nel Regno Unito, in quanto il paese non è più parte dell’Unione europea.

Amazon sotto indagine anche in UK

Come è noto, Amazon vende i suoi prodotti e offre un servizio di logistica a venditori di terze parti. L’autorità antitrust del Regno Unito ha avviato un’indagine per verificare se la posizione dominante dell’azienda viene sfruttata per distorcere la concorrenza, dando un vantaggio sleale al proprio business retail o ai venditori che usano i suoi servizi.

L’indagine della CMA verrà focalizzata su tre aree: come Amazon raccoglie e usa i dati dei venditori di terze parti, quali sono i criteri di scelta dei prodotti mostrati nel “Buy Box” e quali sono i criteri per la scelta dei prodotti Prime. Si tratta solo di un’indagine iniziale (fase 1) che prevede la richiesta di informazioni e la raccolta dei feedback dalle parti interessate.

Come detto, la Commissione europea aveva avviato un’indagine simile. Il Financial Times conferma le indiscrezioni di metà giugno. Amazon permetterà ai venditori di terze parti di accedere a più informazioni che potranno essere utili per la vendita dei prodotti sulla piattaforma. L’accordo con la Commissione europea dovrebbe essere sufficiente per porre fine all’indagine.

Il Parlamento europeo ha approvato ieri il Digital Markets Act (Legge sui mercati digitali) che impedisce ad Amazon di favorire i suoi prodotti e servizi a danno della concorrenza. In caso di violazione sono previste sanzioni fino al 20% delle entrate globali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.