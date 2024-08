L'e-commerce di Amazon.it parla anche inglese

A partire da oggi, è possibile visitare Amazon.it e fare shopping online anche in lingua inglese. L’iniziativa, messa in campo dall’e-commerce, ha l’obiettivo dichiarato di tendere una mano ai tanti clienti che non parlano la nostra lingua, siano essi resistenti oppure di passaggio, come nel caso dei turisti che scelgono il Bel Paese per trascorrere le loro vacanze. La novità è in fase di implementazione e sarà accessibile da tutti entro le prossime settimane.

Il supporto alla lingua inglese su Amazon.it

Si tratta di un cambiamento che non interessa solo l’esperienza di acquisto, ma anche la ricezione delle notifiche sui dispositivi e la comunicazione con il servizio di assistenza.

Come cita il comunicato stampa giunto in redazione, la novità potrebbe costituire un’opportunità per le PMI italiane che hanno scelto l’e-commerce per la commercializzazione dei loro prodotti, sottoponendoli all’attenzione di un numero in costante crescita di potenziali clienti.

Questa nuova funzionalità rappresenta un’opportunità per le PMI italiane che vendono i loro prodotti su Amazon.it, e presto coinvolgerà anche le PMI incluse nella vetrina Made in Italy, che potranno beneficiare delle visite aggiuntive di milioni di nuovi clienti.

Questo è reso possibile dalle tante opzioni per le consegne veloci, anche nei luoghi di villeggiatura e in un solo giorno. Chi lo desidera, può scegliere di ricevere i prodotti presso i tanti armadietti Locker installati in tutto il territorio nazionale, con ritiro in modalità self-service, oppure negli Amazon Counter con l’assistenza di personale.

Come scritto in apertura, il rollout della novità è in corso. L’accesso alla lingua inglese su Amazon.it potrebbe non essere immediato per tutti. L’e-commerce ha adottato un approccio graduale per la distribuzione, come spesso accade in questi casi, per accertarsi che tutto vada nel verso giusto.