Amazon: nuovo sistema di valutazione confusionario

Dopo aver diffuso i dati relativi alla contraffazione, nel corso degli ultimi giorni Amazon ha deciso di implementare un nuovo sistema per la valutazione dei prodotti venduti in Italia e in altri Paesi che però si sta rivelando particolarmente confusionario rispetto a quello precedente.

Amazon: nuovo sistema di valutazione per gli articoli messi in vendita

Andando più in dettaglio, in sostituzione delle solite cinque stelle riempite in base alla media data dalle valutazioni dell’articolo di riferimento, Amazon mostra adesso una singola stella dorata affiancata da una valutazione numerica che va da 0 a 5 e che corrisponde alla percentuale delle sole valutazioni a cinque stelle tra tutte quelle ricevute da prodotto. A ciò va poi sommato il fatto che non è più immediatamente visibile la quantità di recensioni che un dato articolo ha ricevuto.

Da tenere presente che la media ponderata è comunque disponibile accanto al valore di cui sopra e viene riportata tra parentesi. Tale media viene calcolata usano un modello di apprendimento automatico che prende in esame fattori quali l’attualità di una valutazione, lo stato di acquisto verificato e altro ancora. In linea di massima, tuttavia, il valore mostrato è abbastanza vicino a una media di tutte le valutazioni.

Non è chiaro se i cambiamenti in questione siano su base definitiva oppure se si tratti di un test. La certezza è però che rispetto al precedente sistema quello in essere è decisamente meno immediato, almeno per la maggior parte degli utenti, e non consente di carpire subito se un prodotto ha anche delle valutazioni negative oppure no.