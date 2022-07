Amazon Prime: due click per cancellare l'abbonamento

Chi desidera cancellare l’abbonamento ad Amazon Prime sarà in grado di farlo in modo più semplice, senza dover perdere tempo a cercare il link giusto sepolto tra i menu dell’e-commerce. A renderlo noto è la Commissione Europea, che esprime soddisfazione per l’impegno preso dal gruppo di Seattle, finalizzato a rendere meno complessa la procedura.

Più semplice cancellare l’abbonamento ad Amazon Prime

La questione era finita sulle scrivanie di Bruxelles nei mesi scorsi, dopo le segnalazioni inoltrate nel mese di aprile da European Consumer Organisation, Norwegian Consumer Council e Transatlantic Consumer Dialogue. Le lamentele riguardavano il percorso a ostacoli che gli utenti sono stati chiamati a effettuare per terminare la sottoscrizione.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, le parole di Didier Reynders (commissario per la giustizia della Commissione Europea) contenute nel comunicato ufficiale. La sua visione è chiara: no al cosiddetto design manipolativo, nessun compromesso in termini di dark pattern. Cancellare l’abbonamento dev’essere tanto semplice quanto lo è attivarlo.

Sottoscrivere un abbonamento online può essere molto facile per i consumatori poiché spesso si tratta di un processo semplice. L’azione inversa, per l’annullamento della sottoscrizione, dovrebbe essere altrettanto facile. I consumatori devono poter esercitare i loro diritti senza alcuna pressione da parte delle piattaforme. Una cosa è chiara: il design manipolativo e i “dark pattern” devono essere banditi. Accolgo con favore l’impegno di Amazon per semplificare le pratiche e permettere così ai consumatori di annullare l’iscrizione in modo libero e semplice.

Il cambiamento non è ancora visibile, ma lo sarà presto. Interesserà tutte le versioni dell’e-commerce, sia quelle accessibili da browser sia le applicazioni mobile. Per portare a termine la procedura basteranno due click. Questo il commento attribuito da Reuters a un portavoce della società.

Per nostra natura rendiamo chiaro e semplice ai consumatori sia sottoscrivere sia cancellare il loro abbonamento Prime. Continuiamo ad ascoltare i feedback e cerchiamo modi per migliorare l’esperienza offerta ai clienti, così come stiamo facendo in questo caso attraverso un dialogo costruttivo con la Commissione Europea.

In vista del Prime Day 2022, in scena nelle giornate del 12 e 13 luglio, puoi attivare ora l’abbonamento al servizio Amazon approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.