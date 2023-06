Amazon Prime Day 2023: le date sono ufficiali

Tra meno di tre settimane andrà in scena il Prime Day 2023, l’evento estivo organizzato da Amazon che permetterà agli abbonati Prime di accedere a migliaia di offerte: le date scelte sono quelle dell’11 e 12 luglio. È già online la sezione dell’e-commerce dedicata all’evento, con tutte le informazioni utili per farsi trovare pronti all’appuntamento.

Prime Day 2023 su Amazon: martedì 11 e mercoledì 12 luglio

L’annuncio giunge direttamente dalla homepage dello store, dove fa bella mostra di sé il banner visibile qui sotto: Due giorni di offerte incredibili . In evidenza anche la possibilità di riscattare giochi e contenuti in-game grazie al servizio Prime Gaming, uno di quelli inclusi con la sottoscrizione.

Ecco una breve FAQ, condivisa proprio da Amazon, a proposito dell’iniziativa.

Cos’è Prime Day?

Prime Day è un evento solo per i clienti Prime. Iscriviti ora a Prime per approfittare di due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro, solo per i clienti Prime.

Come posso prepararmi per trovare offerte per il Prime Day?

Iscriviti a Prime per approfittare delle offerte di Prime Day. Certa le offerte per i clienti Prime e inizia a creare la lista dei desideri per Prime Day.

Cosa è incluso in Prime?

Con Prime, puoi approfittare di spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, film e serie TV, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue fotografie e tanto altro.

Come scritto in apertura, per partecipare al Prime Day 2023 approfittando di sconti e offerte per ogni categoria dell’e-commerce sarà necessario disporre di un abbonamento Prime attivo. Chi ancora non lo ha fatto può iniziare subito il mese di prova gratis, ottenendo così l’accesso a tutti i vantaggi della sottoscrizione, incluso lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.