Amazon lancia Project Amelia, l'assistente AI per venditori

Amazon ha appena introdotto un innovativo assistente AI, chiamato Project Amelia, progettato per supportare i venditori nella crescita del loro business sulla piattaforma. Costruito su Amazon Bedrock di AWS, questo strumento è attualmente disponibile in versione beta per un gruppo selezionato di venditori statunitensi, con l’obiettivo di estendere l’accesso a tutti i venditori negli Stati Uniti nel prossimo futuro.

L’azienda prevede inoltre di rendere disponibile Project Amelia in altri Paesi e lingue oltre all’inglese nel corso dell’anno.

Project Amelia, l’assistente AI di Amazon per i venditori

Al momento del lancio, Project Amelia consente ai venditori di accedere a informazioni cruciali come i dati di vendita e le statistiche sul traffico dei clienti. Gli utenti possono porre domande all’assistente, ad esempio “Come sta andando la mia attività?“, e ricevere un riepilogo delle metriche chiave, tra cui le vendite recenti, le unità vendute e il traffico sul sito web, confrontate con quelle dello stesso periodo dell’anno precedente. I venditori possono anche approfondire aspetti specifici, come le vendite di un singolo prodotto o la crescita del traffico dei clienti.

Il futuro di Project Amelia

In futuro, Project Amelia sarà in grado di offrire un supporto più avanzato nella risoluzione dei problemi e nella gestione delle attività quotidiane. Ad esempio, i venditori potranno chiedere chiarimenti su discrepanze nei report di inventario e ricevere indicazioni personalizzate. Se necessario, l’assistente metterà in contatto i venditori con il team di supporto di Amazon per una migliore assistenza.

Amazon prevede inoltre di sviluppare ulteriormente le capacità di Project Amelia, consentendogli di gestire autonomamente alcune attività per conto dei venditori, anche se i dettagli e i tempi di lancio di queste funzionalità non sono ancora stati specificati.

L’impegno di Amazon per i venditori

Mary Beth Westmoreland, VP della Worldwide Selling Partner Experience di Amazon, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel fornire ai venditori strumenti e funzionalità efficaci per avviare e far crescere le loro attività con successo.

Sfruttando il potenziale dell’AI generativa, Amazon punta a sviluppare e a distribuire tecnologie che semplifichino la gestione e la crescita delle attività dei venditori, consentendo loro di dedicare più tempo alla creazione di prodotti di qualità e alla soddisfazione dei clienti.