Amazon supporta Matter Casting anche su Fire TV Stick

La funzionalità Matter Casting era supportata solo da Echo Show 15. Amazon ha comunicato che sarà disponibile anche per Fire TV Stick nelle prossime settimane. Una giornalista di The Verge ha testato la tecnologia con la versione iOS dell’app Prime Video.

Matter Casting su Fire TV Stick

La Connectivity Standards Alliance (CSA) ha recentemente annunciato le nuove specifiche Matter 1.3. Uno dei miglioramenti riguarda Matter Casting, la funzionalità simile a Google Cast e Apple AirPlay. La sua adozione è ancora in fase embrionale, visto che solo Amazon supporta la tecnologia. Durante un incontro con la stampa specializzata nella sede di Seattle, l’azienda ha comunicato che arriverà su Fire TV Stick nelle prossime settimane.

Matter Casting è un protocollo aperto, quindi non serve nessun hardware proprietario. Nel caso di Amazon, gli utenti devono solo installare l’app per Prime Video e usare un Fire TV Stick o un altro dispositivo Fire TV, come Fire TV Cube. L’unico requisito minimo è FireOS 7 (qui ci sono le ultime versioni per i vari modelli). Come si deduce dal nome, Matter Casting permette la trasmissione dei contenuti multimediali dall’app al dispositivo Fire TV.

Invece di usare il telecomando del Fire TV Stick, gli utenti possono cercare un film o una serie TV tramite app e quindi toccare l’icona per il casting in alto a destra. Dopo aver selezionato il dispositivo nell’elenco viene avviata la riproduzione sulla TV. Il controllo avviene tramite i pulsanti in-app. Se la TV supporta Matter ci saranno anche il controllo del volume, oltre alla possibilità di cambiare canale e l’input HDMI.

Attualmente Matter Casting funziona solo con l’app Prime Video e i suddetti dispositivi Amazon. Un dirigente di CSA ha comunicato che altre app supporteranno il protocollo entro fine anno, tra cui Pluto, Plex, Sling TV, Starz e ZDF. Tuttavia, per la diffusione di massa, serve il supporto da parte di Apple, Google, produttori delle TV e soprattutto di altri servizi di streaming, come Netflix e Disney+.