Amazon punta allo sviluppo IA supportando startup

Amazon si lancia nel settore delle IA generative con la divisione Web Services, ma non internamente. L’idea del gigante dell’e-commerce e delle esperienze cloud, in questa occasione particolare, è un programma di 10 settimane per le startup del settore di tutto il mondo che permetterà a beneficiari selezionati di ricevere fino a 300.000 dollari in crediti AWS per aiutare a costruire le loro aziende. Solo dieci startup verranno selezionate dall’azienda.

Amazon punta sulle giovani aziende IA

L’idea del colosso di Seattle è chiara: non investire direttamente in startup, bensì osservare le richieste avanzate da esse stesse, cosicché ci sia un autentico interesse reciproco per portare la “grande A” nel segmento IA/ML (Machine Learning) con nuove idee promettenti.

Mentre la società afferma di essere aperta a tutte le startup, Howard Wright, Global Head of Startups di AWS, ha offerto alcune specificità: le realtà interessati devono avere trazione con i clienti, basarsi già su AWS, lavorare su proposte inedite e avere già qualche progetto attivo.

L’azienda fondata da Jeff Bezos sta agendo ora alla luce dei recenti progressi nel settore. Come dichiarato da Rob Ferguson, Global Head of AI/ML Startups presso AWS:

“L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono alcune delle tecnologie più trasformative della nostra generazione e sono state un’area di interesse principale per Amazon per più di 20 anni… [siamo] entusiasti di quale prossima grande cosa possiamo aiutare a potenziare attraverso il cloud.”

L’approccio all’IA generativa di Amazon, pertanto, consiste in investimenti ed innovazione al fine di rendere la tecnologia disponibile a qualunque cliente.