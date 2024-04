AMD Ryzen Pro 8040 mobile e Ryzen Pro 8000G desktop

AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen Pro 8040 per notebook e Ryzen Pro 8000G per desktop. Si tratta in pratica delle versioni commerciali dei processori già disponibili per il mercato consumer, ma le aziende hanno una maggiore scelta. Tutti i modelli integrano una NPU (Neural Processing Unit) per l’intelligenza artificiale.

AMD Ryzen Pro 8040

I processori Ryzen Pro 8040 sono basati sull’architettura Zen 4, quindi sono prodotti da TSMC con tecnologia a 4 nanometri. Tutti i modelli integrano una GPU Radeon basata sull’architettura RDNA 3 e la NPU Ryzen AI. AMD afferma che le prestazioni IA raggiungono 16 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) con la sola NPU e 39 TOPS combinando CPU, GPU e NPU. I processori Intel Core Ultra si fermano a 11 e 34 TOPS, rispettivamente.

Il modello di punta è Ryzen 9 Pro 8945HS: CPU a 8 core (16 threads) con frequenza massima di 5,2 GHz, GPU Radeon 780M e 24 MB di cache. Gli altri 7 processori sono visibili nell’immagine:

I primi notebook con Ryzen Pro 8040 arriveranno sul mercato nelle prossime settimane.

AMD Ryzen Pro 8000G

Per le workstation desktop sono stati annunciati i Ryzen Pro 8000G. L’architettura è sempre Zen 4 a 4 nanometri. Questi sono i primi processori desktop business con NPU per l’intelligenza artificiale.

Il modello di punta è Ryzen 7 Pro 8700G: CPU a 8 core (16 threads) con frequenza massima di 5,1 GHz, GPU Radeon 780M e 24 MB di cache. A differenza dell’offerta consumer sono disponibili anche modelli con TDP di 35 Watt, indicati con il suffisso GE.

I primi PC con Ryzen Pro 8000G arriveranno sul mercato nelle prossime settimane. Tutti i processori supportano tecnologie hardware e software specifiche per il settore business, in particolare quelle per la sicurezza, come AMD Pro Security e Microsoft Pluton.