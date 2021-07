Anche Bose produce occhiali, e che occhiali

Così ferocemente femminili, eppure al tempo stesso così classicamente maschili, ed in ogni caso profondamente nerd. Quelli che a prima vista possono sembrare dei tradizionali occhiali da sole, infatti, celano in realtà il prestigio del marchio Bose ed una serie di tecnologie che rendono questi Bose Frames Soprano qualcosa di ben più evoluto.

Anche Bose produce occhiali, insomma, ma non si tratta certo di occhiali tradizionali. Di tradizionale, anzi, c'è soltanto il formato “cat eye”: tutto il resto è tecnologia.

Occhiali per ascoltare

Bose significa audio: è su questo, infatti, che il brand scommette nello sviluppo di questi smart glass che, dietro uno stile retrò e finemente classico, celano un sistema audio avanzato in grado di connettersi allo smartphone tramite bluetooth. La connessione permette non soltanto di riprodurre musica ad alta qualità senza disturbare nessuno attorno a sé (è come avere gli auricolari senza avere gli auricolari), ma permette altresì di telefonare sfruttando gli occhiali sia per l'audio in uscita che per quello in ingresso.

Gli occhiali si comandano con controllo touch ed hanno una autonomia pari a 5,5 ore di ascolto continuativo (ricaricabile in un'ora soltanto). Le lenti polarizzate permettono piena protezione dal sole ed è possibile aggiungere lenti correttive in qualsiasi momento.

Il prezzo su Amazon è pari a 279 euro, a cui occorre detrarre 13,94 euro grazie ad uno sconto al check-out (per un totale di 265,06 euro). Tanto? Poco? C'è da considerare che nel costo sono compresi un paio di occhiali di qualità, un paio di auricolari di qualità ed un sigillo di qualità come Bose. Non semplici occhiali, insomma, ma qualcosa di ben più avanzato.

Occhiali per ascoltare, sinfonie per i tuoi occhi, armonia per il tuo viso. Mica puoi chiamarli solo “occhiali”.