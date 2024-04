ANCHE la lampadina GU10 può essere SMART: con TP Link la paghi 10€

Le lampadine GU10 sono molto particolari. Non è scontato trovarle in vendita nel loro formato normale, immagina se le stai cercando LED e SMART. Ci sono passata anche io ma per fortuna TP Link pensa anche a noi che in casa ne abbiamo un’infinità! Se vuoi rendere l’illuminazione intelligente, affidati a questo marchio.

Siccome è andato online un ribasso del 33%, l’occasione è veramente ottima. Nel caso fossi interessato, collegati al volo su Amazon dove con 9,99€ ne acquisti una o quante ne vuoi tu.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine GU10, ora anche smart e semplicissime da gestire

L’illuminazione intelligente è un gioco da ragazzi quando acquisti i prodotti giusti. Con TP Link tiri quel famigerato sospiro di sollievo dal momento che hai tutto a portata di smartphone e di voce. Il marchio produce prodotti che sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant oltre ad avere la loro app personale sullo smartphone. Un tocco per gestirle anche tutte quante.

In questo caso, le Lampadine GU10 sono ottime per quei sistemi e sono complete di tutto. Puoi scegliere una tonalità di bianco come un colore per dare un aspetto più originale all’ambiente. Pensa che sono dimmerabili per impostare una luminosità adatta sia a situazioni di necessità che più soft.

Insomma, come puoi capire, con una sola lampadina hai mille modi di utilizzo diversi. Divertiti anche con le routine e le funzioni di temporizzazione così da trovarle accese o spegnerle con comandi vocali prestabiliti o ad orari preimpostati.

