Anche Oracle abbandona la Russia su appello dell'Ucraina

Anche Oracle ha abbandonato il territorio russo. Le notizie ormai si susseguono quotidianamente creando una morsa incredibile attorno a Vladimir Putin, anche a costo di inevitabili conseguenze per l’economia dell’Occidente. La somma di questi tasselli è un’ecatombe economica, sempre e comunque minima rispetto a quanto sta accadendo a Kiev in queste ore, ma dall’importanza storica senza precedenti.

La risposta di Oracle è avvenuta a seguito di una richiesta esplicita di Mykjailo Fedorov, il quale sta usando il proprio account Twitter per mettere pressione sui giganti della tecnologia affinché isolino la propaganda russa e abbandonino le loro attività sul territorio nemico. Forti delle scelte del governo USA e forzati in una situazione nella quale occorre ormai prendere posizione, i Big Tech si stanno allineando e l’ultimo in ordine di tempo è Oracle.

Questa la richiesta proveniente dal ministro Fedorov e la relativa risposta proveniente da Oracle:

On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation.

— Oracle (@Oracle) March 2, 2022