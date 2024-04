Norton Antivirus: protezione di alto livello, a partire da 19,99€

La sicurezza informatica è una delle principali preoccupazioni per chiunque utilizzi un dispositivo connesso a Internet. Norton offre un’opportunità imperdibile per ottenere una protezione completa a prezzi convenienti, grazie agli sconti fino al 66% sul primo anno di abbonamento. Scopriamo le offerte disponibili e i vantaggi offerti da Norton per proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy online, a partire da soli 19,99 euro all’anno.

Quale piano Norton scegliere?

Norton offre in promozione una serie di pacchetti che coprono diverse esigenze di sicurezza informatica, il tutto con sconti significativi per il primo anno di abbonamento. Parliamo di:

Norton AntiVirus Plus , sconto del 42%: disponibile a soli 19,99 euro

, sconto del 42%: disponibile a soli 19,99 euro Norton 360 Standard : questo pacchetto offre uno sconto del 60%, portando il prezzo a soli 29,99 euro

: questo pacchetto offre uno sconto del 60%, portando il prezzo a soli 29,99 euro Norton 360 Deluxe : uno sconto ancora più vantaggioso del 66%, con un prezzo di 34,99 euro

: uno sconto ancora più vantaggioso del 66%, con un prezzo di 34,99 euro Norton 360 Advanced: il nuovo prodotto Norton offre un insieme completo di funzionalità per la protezione delle informazioni personali, con uno sconto del 66% e un prezzo di 44,99 euro

Ogni pacchetto Norton offre una serie di caratteristiche progettate per proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy online. Norton 360 Advanced, in particolare, è il più completo. Si parte dalla protezione dalle minacce, sia esistenti che emergenti, in tempo reale, passando per il backup del PC nel cloud per salvare i tuoi file importanti e prevenire la perdita di dati, che può avvenire in diverse circostanze.

Altro vantaggio interessante di Norton 360 Advanced è la presenza di una Secure VPN che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro in rete e di un password manager, in grado di gestire e proteggere password e altre credenziali. A ciò si aggiungono il Dark Web Monitoring, un monitoraggio costante che ti avvisa in caso di violazione dei tuoi dati, e il servizio protezione minori per i più piccoli.

Norton 360 Advanced ha anche introdotto nuove funzionalità: Social Media Monitoring, in grado mantenere i tuoi profili social sicuri e monitorati, l’assistenza per il ripristino dell’identità, molto utile nel caso la tua identità venisse rubata o compromessa, e l’assistenza in caso di furto del portafoglio, che ti guida nel processo di annullamento e sostituzione di carte e documenti.

Ottieni una protezione di alto livello per tutti i tuoi dispositivi: scegli il piano Norton che fa al caso tuo e approfitta degli sconti disponibili, che vanno dal 42 al 66%.