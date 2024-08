Proteggi il tuo smartphone con Norton: ora costa la metà

Norton Mobile Security è una delle soluzioni più efficaci per garantire la sicurezza delle tue operazioni bancarie, degli acquisti online e della navigazione tramite smartphone. Mentre i criminali informatici continuano a sviluppare nuove minacce per rubare password, danneggiare dispositivi o spiare dati sensibili, Norton continua a potenziare le sue tecnologie di protezione. E lo fa a un costo vantaggioso: attualmente, Norton Mobile Security è disponibile a soli 1,08 euro al mese, meno del prezzo di un caffè.

Cosa offre Norton Mobile Security

Questo software assicura la protezione dei tuoi dati, consentendoti di utilizzare i tuoi dispositivi mobili con la massima serenità. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

Analisi delle app : offre una protezione completa contro minacce come malware, ransomware, adware e violazioni della privacy, grazie a una tecnologia di scansione avanzata;

: offre una protezione completa contro minacce come malware, ransomware, adware e violazioni della privacy, grazie a una tecnologia di scansione avanzata; Protezione Wi-Fi : individua le reti non sicure o sotto attacco, avvisandoti prontamente per proteggere le tue informazioni personali e finanziarie;

: individua le reti non sicure o sotto attacco, avvisandoti prontamente per proteggere le tue informazioni personali e finanziarie; Sicurezza online : blocca l’accesso a siti web fraudolenti e pericolosi durante la navigazione su browser, app, SMS, MMS, email e social network;

: blocca l’accesso a siti web fraudolenti e pericolosi durante la navigazione su browser, app, SMS, MMS, email e social network; Protezione del dispositivo: rileva le vulnerabilità del sistema operativo, aiutandoti a proteggere il tuo dispositivo da potenziali attacchi informatici o furti di dati.

Inoltre, Norton Mobile Security sfrutta un sofisticato sistema di reti di intelligence informatica. Al centro di questa tecnologia c’è Norton Mobile Insight, una piattaforma proprietaria che analizza le applicazioni disponibili negli store, esamina quelle in esecuzione e utilizza l’apprendimento automatico per valutare il comportamento delle app.

Tutto questo a soli 1,08 euro al mese, con uno sconto del 56%. Non perdere tempo: la promozione potrebbe terminare in qualsiasi momento. Visita il sito di Norton per scoprire di più!