Lo spam è una tortura: bloccalo definitivamente così

Ricevere telefonate e messaggi spam a tutte le ore del giorno è una vera e propria tortura, ma esiste un modo per tornare a “respirare”. Anzi, più che un modo uno strumento: Incogni, il tool del team di Surfshark in grado di eliminare i dati personali dai database dei cosiddetti data-broker, aziende che raccolgono le informazioni cedute inconsapevolmente dalle persone durante la loro navigazione in Internet per poi rivenderle (nove volte su dieci a società riconducibili al telemarketing). “Svuotando” dunque i database dei broker, è possibile riuscire a bloccare lo spam, e di conseguenza liberarsene.

I piani annuali di Incogni sono in sconto del 50%, con prezzi a partire da 7,29 euro al mese. Di recente hanno fatto il loro debutto anche i piani “Unlimited” e “Family Unlimited”, che offrono un servizio ulteriormente potenziato: gli utenti che scelgono di sottoscrivere uno dei due profili appena indicati hanno l’opportunità di indicare i siti da cui effettuare la rimozione dei propri dati.

Ecco come funziona Incogni

Il primo passo è completare l’iscrizione al servizio. Dopo la registrazione, bisogna poi concedere a Incogni l’autorizzazione a richiedere per proprio conto la cancellazione dei dati personali dai database dei broker. Una volta ottenuto il via libera, il tool automatico provvede a contattare i data-broker in questione e richiedere la rimozione dei dati.

A questo punto il più è ormai fatto: per evitare problemi con gli enti preposti a vigilare sulla questione, i broker provvederanno a rimuovere i dati come su richiesta, in un tempo indicativo di un paio di settimane. In seguito, Incogni continuerà a monitorare con attenzione il database incriminato, al fine di evitare che rientri in possesso delle informazioni precedenti o di dati nuovi.

Lo sconto sui piani annuali del servizio Incogni, che consente di risparmiare il 50%, sarà valido per un periodo di tempo limitato.