Rimuovi i tuoi dati personali dal web con Incogni

Incogni semplifica la protezione della tua privacy in tre passaggi: registrati e crea un profilo fornendo le tue informazioni di base, autorizza Incogni a agire per tuo conto con un modulo online, e lascia che il servizio scansioni e rimuova automaticamente i tuoi dati dai broker e dai siti di ricerca persone. Incogni continua a monitorare regolarmente per garantire che le tue informazioni non vengano ripubblicate, offrendoti una protezione continua e senza sforzo.