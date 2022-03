Anche PayPal sospende il servizio in Russia

Dopo Apple Pay e Google Pay, gli utenti russi hanno perso l’accesso ad un altro popolare servizio di pagamento digitale. PayPal ha comunicato la sospensione del servizio, condannando la “violenta aggressione militare della Russia in Ucraina“. Finora l’azienda californiana aveva solo bloccato l’iscrizione dei nuovi utenti.

All’inizio del mese, PayPal aveva bloccato la registrazione dei nuovi utenti in Russia e l’accesso al servizio da parte dei clienti delle banche colpite dalle sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Erano invece consentite le transazioni cross-border. Il CEO Dan Schulman ha inviato una lettera al Ministro della Trasformazione Digitale dell’Ucraina (Mykhailo Fedorov) e pubblicato un post su LinkedIn per comunicare la sospensione del servizio.

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it’s official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for 🇺🇦 pic.twitter.com/RaJxEMSLQe

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 5, 2022