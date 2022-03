Tutte le sanzioni del mondo tecnologico contro la Russia

Si moltiplicano in questi giorni le risposte da parte del mondo della tecnologia a quella che è l’escalation bellica su territorio ucraino. Le Big Tech sono state le prime ad allinearsi alle restrizioni in atto contro la Russia: la loro natura transnazionale rende queste iniziative tutte estremamente importanti poiché contribuiscono a soffocare la resilienza dell’economia russa e la possibilità di Paese di finanziare lo sforzo durante l’offensiva belligerante contro Kiev.

Abbiamo riassunto le principali iniziative annunciate poiché il colpo d’occhio generale è molto utile per comprendere la gravità della situazione per la Russia, per il Rublo e per l’economia di Mosca. Questo tipo di azioni, spera il mondo Occidentale, stimoleranno una reazione da parte di quella grande parte di russi non allineata con il pensiero di Putin e che non intendono pagare oltre la follia dei missili sull’Ucraina.

Difficilmente queste iniziative potranno avere fine nel breve periodo, anche e soprattutto in virtù di trattative che proseguono senza grosse speranze di venire a capo di una situazione ormai troppo intricata. Al momento Putin non mette nulla sul tavolo del negoziato e la morsa è destinata pertanto a restringersi oltre, riversando effetti sempre più chiari sull’economia e sull’opinione pubblica a mano a mano che i giorni andranno a passare. Le conseguenze saranno inevitabilmente gravose anche per l’Occidente, ma dallo scacchiere non si può fuggire e ognuno in questo momento è costretto a fare la propria parte e prendere posizione al di qua o al di là della cortina di ferro virtuale che sta ergendosi tra la NATO e la Federazione Russa.

Tutte le restrizioni dal mondo tecnologico

In risposta o in aggiunta alle restrizioni imposte a livello nazionale, le seguenti aziende hanno già annunciato specifiche azioni di risposta a quel che sta accadendo in Russia e Ucraina:

AMD

Blocco nelle forniture di chip

Interruzione delle vendite dei prodotti e blocco di Apple Pay per alcune banche

Blocco parziale

Blocco parziale

Annullamento dell’uscita dei film in programma

Blocco delle esportazioni e delle vendite

Rimozione della Russia dal videogioco FIFA

Blocco delle esportazioni

Blocco della collaborazione con Roscosmos

Blocco delle forniture di chip

Filtri su alcune banche per Google Pay e disattivazione selettiva di servizi su Google Maps; bloccato un attacco phishing su Gmail, penalizzati i posizionamenti di RT e Sputnik in Europa

Annullamento della presenza della Russia al Mobile World Congress 2022

Blocco delle esportazioni in Russia

Blocco delle forniture di chip

Bloccato il circuito

Filtri speciali in Russia, protezione dell’utenza ucraina e blocco della propaganda russa all’estero sia per Facebook che per Instagram

Rimossa ogni app relativa a RT e Sputnik dal Microsoft Store, punito il posizionamento su Bing, interrotto l’adv per i siti medesimi

Ferma l’erogazione del servizio in Russia

Interruzione delle produzioni in Russia

Interruzione dei servizi

Stop all’iscrizione di nuove utenze e blocco di alcune utenze: molte le pressioni per chiedere un intervento più incisivo

A poche ore da Oracle, e rispondendo a medesimo appello dall’Ucraina, anche SAP ha confermato lo stop alle attività in Russia

Chiusura degli uffici in Russia

Una delle misure più incisive: il blocco delle comunicazioni interbancarie per i pagamenti internazionali

Blocco delle forniture di chip

Blocco dei canali RT e Sputnik

Bloccato il circuito

Blocco della monetizzazione di canali relativi a fonti di propaganda russa

Tutti gli aiuti annunciati

Il mondo della tecnologia è sceso in campo anche con un approccio differente, tentando di aiutare rifugiati, famiglie e cittadini ucraini attraverso iniziative di vario tipo:

Airbnb

Iniziativa di ospitalità in favore dei rifugiati

Aiuto sul campo all’Ucraina attraverso la logistica

Navigazione protetta ai giornalisti in Ucraina

Annullamento di ogni commissione sui clienti in Ucraina

Chiamate gratuite verso l’Ucraina

Chiamate gratuite verso l’Ucraina

Annunciato il supporto per gli aiuti umanitari da parte di Microsoft Philanthropies in collaborazione con la Croce Rossa

Nuova connettività in Ucraina tramite i satelliti

Chiamate gratuite verso l’Ucraina

Chiamate gratuite verso l’Ucraina

Questi elenchi non sono esaustivi e saranno aggiornati per poter offrire un quadro sempre più completo della situazione. Le principali agenzie di rating, nel frattempo, hanno pesantemente declassato la Russia e il debito sovrano rischia di non poter essere onorato: le riserve non basteranno a risollevare la tempesta riversatasi come un boomerang sul Paese che ha mosso il primo passo.