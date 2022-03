Anche Reddit e Spotify oscurano RT e Sputnik

Anche Reddit e Spotify si aggiungono al lungo elenco di aziende che hanno adottato misure per danneggiare economicamente l’economia russa e bloccare la diffusione di fake news sulla guerra in Ucraina. Sia Reddit che Spotify hanno rimosso link e contenuti relativi a RT e Sputnik.

RT e Sputnik banditi da Reddit e Spotify

RT e Sputnik sono due noti media vicini al governo russo. Meta, TikTok, Microsoft e YouTube hanno bloccato la pubblicazione dei contenuti (news, post e video) e le possibilità di monetizzazione in Russia, Ucraina, Europa e resto del mondo. Simili iniziative sono state messe in atto anche da Reddit e Spotify.

Reddit aveva già nascosto il subreddit r/Russia perché sono state pubblicate numerose informazioni non attendibili. Ora sull’intero sito e in tutto il mondo sono stati banditi i link che puntano alle fake news di RT e Sputnik. Reddit non accetterà inoltre inserzioni pubblicitarie che fanno riferimento alla Russia o provengono da aziende e governo russi. Un moderatore ha inoltre confermato che verranno automaticamente rimossi tutti i link a domini con estensione .ru.

Spotify ha invece rimosso i contenuti di RT e Sputnik in tutto il mondo (sono disponibili solo in Russia) e chiuso i suoi uffici in Russia. Una legge del 2021 obbliga le aziende occidentali ad aprire una sede fisica nel paese per evitare sanzioni o il blocco del servizio. Gli utenti possono seguire una guida per trovare le fonti di informazioni attendibili sulla piattaforma.