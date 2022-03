Ucraina: Google aiuta e protegge i cittadini

Google ha annunciato una serie di iniziative per aiutare e proteggere i cittadini ucraini contro gli invasori russi. L’azienda di Mountain View ha donato 15 milioni di dollari, attivato un servizio di SOS su Search, migliorato le funzionalità di sicurezza per gli account, eliminato alcune informazioni su Maps e bloccato i canali dei media che appoggiano il Cremlino.

Google.org e i dipendenti hanno contribuito con 15 milioni di dollari in donazioni, cinque dei quali sotto forma di crediti pubblicitari per aiutare le organizzazioni umanitarie e intergovernative a fornire ai cittadini importanti informazioni. L’azienda californiana ha inoltre lanciato un “SOS alert” su Google Search. Quando i cittadini ucraini cercano un rifugio viene mostrato un avviso che punta alle risorse delle Nazioni Unite.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.

— Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022