Elon Musk consegna i terminali Starlink in Ucraina

Elon Musk ha mantenuto la promessa fatta al Ministro per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov. Un camion pieno di terminali Starlink è arrivato in Ucraina (non è noto dove per ovvi motivi), quindi è possibile ripristinare parzialmente le comunicazioni dopo gli attacchi effettuati dai russi contro le reti terrestri.

In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte dei russi, molti cittadini avevano segnalato problemi di accesso ad Internet. NetBlocks ha confermato che in diverse città è impossibile utilizzare i servizi offerti dai provider locali. Il traffico sul backbone gestito dal provider GigaTrans era crollato fino al 20%, prima di tornare ai livelli standard. Da qualche ora è offline la connettività nella città di Sievierodonetsk. I militari russi cercano di colpire le infrastrutture di rete per limitare la diffusione di notizie e impedire lo scambio di informazioni tra i membri della resistenza.

Il Ministro ha pubblicato una foto che mostra i terminali Starlink all’interno di un camion. Un utente ha scritto che il servizio funziona perfettamente a Kiev. Nello screenshot si possono vedere le velocità di download/upload e il ping.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support 🙂

cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh

— Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022